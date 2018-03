Erdöl: Nahost-Krisenstaaten drücken den Ölpreis

Zumindest einen positiven Effekt haben die wachsenden Ängste um die Weltkonjunktur – sie helfen, den Ölpreis nach unten zu drücken. Die schwache Konjunktur in Europa und das nachlassende Industriewachstum in China etwa bremsen die Ölnachfrage und treiben so die Notierungen nach unten. In London fiel der Rohölpreis in der vergangenen Woche auf knapp 98 US-Dollar, das sind 30 Dollar weniger als vor drei Monaten. Seit Februar 2011 war das Barrel Nordseeöl nicht mehr so billig.