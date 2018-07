Erneut über 2 Prozent: Deutsche Inflation sinkt nur leicht

Der Anstieg der Energiepreise beschleunigte sich im Juni und lag bei 6,4 Prozent (Mai plus 5,1 Prozent). Vor allem Heizöl (plus 30,3 Prozent) und Sprit (plus 11,3 Prozent) wurden binnen Jahresfrist deutlich teurer. Tiefer in die Tasche greifen mussten Verbraucher auch für Nahrungsmittel (plus 3,4 Prozent). Ohne Berücksichtigung der Preise für Nahrungsmittel und Energie hätte die Inflationsrate im Juni den Angaben zufolge bei 1,4 Prozent gelegen.