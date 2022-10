Erneute EZB-Zinserhöhung Kann die EZB den Kampf gegen die Inflation noch gewinnen?

Lange haben Ökonomen davor gewarnt: Kommt die Inflation ins Laufen, ist sie kaum mehr zu stoppen. Nun ist es so weit. In der Eurozone kratzt die Teuerungsrate mit 9,9 Prozent an der Zehn-Prozent-Marke. In einzelnen Ländern der Währungsunion, darunter Deutschland, hat sie bereits zweistellige Werte erreicht. In den USA liegt die Inflationsrate mit 8,2 Prozent nur wenig darunter. Eine Entspannung an der Preisfront ist vorerst nicht in Sicht.