Erzeugerpreise Inflation: Angriff aus dem Hinterhalt

Kurzfristig werden die Verbraucher bereit sein, Preiserhöhungen zu tragen“, glaubt Schnabl. „Der Konsumhunger nach dem Lockdown ist groß, sodass die Kunden bereit sein dürften auch etwas mehr zu bezahlen, insbesondere für Restaurants und Reisen“. Mittel- bis langfristig befürchtet Schnabl aber, dass die Löhne mit den Preiserhöhungen nicht mithalten – dann sinkt die Kaufkraft. „Die Unternehmen wären mit einer schwächeren Nachfrage konfrontiert und könnten die gestiegenen Erzeugerpreise also nicht mehr so ohne weiteres an ihre Kunden weiterreichen“, so der Experte. „Dann müssten sie die Kosten selbst tragen.“