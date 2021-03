Erzeugerpreise Inflation: Angriff aus dem Hinterhalt

Aber: Viele Produkte, die in Deutschland produziert werden und Vorleistungen benötigen, werden nicht im Inland abgesetzt, sondern exportiert. Dann fließen die kostspieligen Vorleistungen sowohl in die Preise der exportierten als auch in die der im Inland verkauften Güter ein – nur letztere sind aber für den Verbraucherpreisindex und somit die heimische Inflationsrate relevant.