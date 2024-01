Essay Hey, Boomer – bleibt noch ein bisschen!

Am Ende der sich dehnenden 1980er-Jahre fühlten sich die Boomer in Ost und West als Twens in einem großen Wartesaal, so der gesamtdeutsche Schriftsteller Heiner Müller, in dem alles auf Geschichte wartete. Die kam dann 1989 und warf für die Boomer Ost die Frage auf, was sie mit der Mitgift der DDR machen sollten. Abwerfen, sich in Form einer guten Ausbildung in Mathe und Physik zunutze machen oder zu einem anderen Menschen werden?