Etappensieg für EZB Inflation in Euro-Zone zieht an

Steigende Ölpreise treiben die Inflation in der Euro-Zone in die Höhe. Die Lebenshaltungskosten zogen im September um 2,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum an, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im August waren es nur 2,0 Prozent. Besonders stark erhöhten sich im September die Preise für Energie - das Plus lag hier bei 9,5 Prozent. „Der Autobesitzer muss somit wieder deutlich tiefer in die Geldbörse greifen, um den Tank zu befüllen“, sagt Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Auch wer im Supermarkt zu Obst und Gemüse oder anderen unverarbeiteten Lebensmittel griff, musste jüngst mehr hinblättern: Die Preise stiegen mit 3,2 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich.