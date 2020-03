Eugen Weinberg zum Ölpreis-Absturz „Das ist ein Warnschuss“

Als Reaktion auf die gescheiterten Gespräche hat die Opec ihre Drohung war gemacht und die bisherigen Kürzungsvorschläge zurückgenommen. Saudi Aramco, der größte Ölproduzent der Welt, will ab April seine Ölförderung auf Rekordniveau heben und bietet zudem hohe Rabatte für Abnehmer in Europa, Asien und den USA, um seinerseits dort Marktanteile zu gewinnen. Könnte das funktionieren und die Opec so Einfluss zurückgewinnen?

Die Opec ist schon länger dem Untergang geweiht. Wir erinnern uns noch gut an eine ähnliche Situation 2016. Damals fiel der Ölpreis von mehr als 100 Dollar auf weniger als 30 Dollar pro Barrel, einige fürchteten deshalb sogar den Untergang der Wirtschaft. Der Ölpreis stieg in der Folge nur, weil Schieferölproduzenten bei einem so niedrigen Ölpreis nicht wirtschaftlich fördern können und in den USA ihre Produktion runterfahren mussten. Die Opec ist also nicht mehr entscheidend, sondern betreibt im Grunde eine Untergangsverwaltung, getrieben von den USA. Die Reaktion Saudi-Arabiens ist ganz klar ein Warnschuss, um die Russen zurück an den Verhandlungstisch zu drängen. Bei einem Ölpreis von aktuell nur 36 Dollar stehen dem russischen Finanzminister sicher schon die Schweißperlen auf der Stirn.