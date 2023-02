Euro-Raum: EZB-Ratsmitglied De Cos: Inflation könnte schneller sinken

Die Inflation in der Euro-Zone könnte aus Sicht von Spaniens Notenbank-Chef Pablo Hernandez de Cos schneller zurückgehen als bislang gedacht. Dennoch sei weiterhin Umsicht angebracht, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in einer Rede, die am Mittwoch auf der Webseite der Bank von Spanien veröffentlicht wurde.