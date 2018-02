Inflation fällt zu Jahresbeginn auf 1,3 Prozent

Besonders niedrig war die Teuerungsrate in Griechenland (0,2 Prozent) und Irland (0,3 Prozent). In Zypern sanken die Preise sogar verglichen mit dem Vorjahr um 1,5 Prozent. In der Slowakei (2,6 Prozent), Lettland (2,0 Prozent) und Österreich (1,9 Prozent) zogen die Preise dagegen vergleichsweise stark an.