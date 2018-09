Euro-Zone schwächelt Deutsche Industrie mit geringstem Wachstum seit zwei Jahren

Nicht so gut lief es, wie auch in Deutschland, zuletzt in der Industrie der Eurozone. Hier fiel das Barometer um 1,3 auf 53,3 Punkte und damit auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren. Dabei stagnierte das Exportneugeschäft erstmals seit fünf Jahren. „Die Probleme in den Schwellenländern und die ungelösten Handelskonflikte hinterlassen immer tiefere Bremsspuren in der Industrie“, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Weil. Bei den Dienstleistern kletterte das Barometer hingegen um 0,3 auf 54,7 Punkte.