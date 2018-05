Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im Mai nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das Barometer fiel um 0,2 auf 112,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 112,1 Zähler gerechnet. In der Industrie trübte sich die Stimmung ein, ebenso bei den Dienstleistern. Dagegen ging es bei den Einzelhändlern und in der Baubranche bergauf, die Verbraucherlaune blieb stabil.