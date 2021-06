Europäische Notenbank Die geldpolitische Raserei der EZB geht weiter

Das stimmt. Doch was Lagarde nicht sehen will: Auch Europa steht angesichts des voranschreitenden Impfprozesses vor einem kräftigen Aufschwung. Davon wird der Arbeitsmarkt profitieren. Die Überkapazitäten dort könnten schneller abnehmen als erwartet, die Löhne kräftiger steigen. So ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Europa höher als in den USA. Den Arbeitnehmervertretern fällt es dadurch leichter, zum Ausgleich steigender Inflationsraten höhere Löhne durchzusetzen. Zumal die Erfahrung zeigt, dass sich die Gewerkschaften nicht so sehr um das Schicksal derjenigen kümmern, die ihren Job verloren haben, sondern um die Reallohnsicherung ihrer Mitglieder in den Beitrieben. Das gilt vor allem dann, wenn die Inflationserwartungen steigen.