Europäische Notenbank EZB zementiert Politik des billigen Geldes

Die Aussicht auf die anhaltende Geldschwemme war am Donnerstag ein Grund für Auftrieb an den Aktienmärkten. Dax und EuroStoxx50 stiegen um jeweils etwa ein Prozent auf 15.565 beziehungsweise 4075 Punkte. Bei Staatsanleihen griffen Investoren ebenfalls zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf minus 0,409 Prozent. Ihre italienischen Pendants rentierten mit plus 0,665 Prozent so niedrig wie zuletzt vor dreieinhalb Monaten. Aus dem Euro zogen sich Investoren dagegen zurück. Er verbilligte sich auf 1,1773 Dollar.