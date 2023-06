Europäische Union: EU-Risikowächter: Gefahren für Finanzsystem weiterhin groß

Zudem hätten die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor in den USA und in der Schweiz die Unsicherheiten verstärkt. Auch die Sicht des Finanzmarkts auf Banken habe sich dadurch geändert. Dies gelte für ihr Engagement in langfristige Anleihen, die Stabilität der Einlagenfinanzierung und die Möglichkeit eines raschen Abflusses von unversicherten Einlagen.