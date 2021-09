Europäische Zentralbank: Die Tauben diktieren der EZB die Geldpolitik

In einer aktuellen Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der geldpolitischen Positionierung der einzelnen Notenbanker als Taube beziehungsweise Falke und der Höhe der Staatsschulden in ihrem Heimatland gibt. So liegen die Staatsschulden in den Heimatländern des Tauben-Lagers im Schnitt bei 133 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den Herkunftsländern der Falken ist die Schuldenquote im Schnitt nur etwa halb so hoch. Die ZEW-Ökonomen deuten dies als Zeichen dafür, dass „die EZB zunehmend unter dem Regime der fiskalischen Dominanz agiert“.