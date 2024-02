Europäische Zentralbank: Neues EZB-Instrument deutet auf weiteres Lohnwachstum hin

Das Lohnwachstum im Euroraum könnte nach einem neuen Prognose-Instrument der EZB in den ersten Monaten dieses Jahres noch einmal zulegen. Die Währungshüter stellten den neuen Indikator, bei dem es sich um nach vorne blickende Lohn-Tracker handelt, erstmals umfassend in einem am Freitag veröffentlichten Aufsatz vor.