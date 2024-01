Europäische Zentralbank: Volkswirte senken Konjunkturprognosen für die Euro-Zone

Im Oktober hatten sie noch ein Plus von 0,9 Prozent vorhergesagt. Für 2025 gehen die Ökonomen jetzt von 1,3 (Oktober-Prognose: 1,5) Prozent Wachstum aus, für 2026 von 1,4 Prozent. Längerfristig erwarten sie ein Plus von 1,3 Prozent. In der Umfrage vom Oktober waren noch keine Erwartungen für das Jahr 2026 enthalten.