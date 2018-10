Euroraum EZB-Beobachter schrauben Konjunkturprognosen zurück

Die Vorhersagen der Volkswirte werden von den Währungshütern genau verfolgt. Sie sind ein wichtiger Faktor, der in ihre geldpolitischen Überlegungen einfließt. Notenbank-Chef Mario Draghi hatte am Donnerstag nach der Zinssitzung gesagt, dass die Wirtschaft im Euro-Raum etwas an Schwung verloren habe. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft im Euro-Raum, trübte sich das Barometer des Ifo-Instituts für das Geschäftsklima im Oktober unerwartet deutlich ein.