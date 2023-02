Eurostat Inflationsrate geht vor EZB-Sitzung spürbar zurück

Im Januar kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent, wie Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung bekanntgab. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit 9,0 Prozent gerechnet. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 9,2 Prozent gelegen und im November bei 10,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die abflauende Inflation vor ihrem Zinsentscheid am Donnerstag mit Erleichterung aufnehmen, auch wenn es noch keinen Grund zur Entwarnung gibt. Denn die Teuerungsrate ist noch immer meilenweit vom Ziel der EZB von zwei Prozent entfernt.