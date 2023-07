Export: Übersee-Exporte steigen erneut: US- und China-Geschäft schwächeln

Die deutschen Exporte außerhalb des EU-Raums sind im Juni den zweiten Monat in Folge gestiegen. Die Waren-Ausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union wuchsen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 60,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.