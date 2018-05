Deutsche Exporte im Aufwärtstrend

Die deutschen Unternehmen produzierten im März wieder mehr. Industrie, Bau und Versorger stellten zusammen 1,0 Prozent mehr her als im Vormonat. Experten hatten lediglich ein Plus von 0,8 Prozent vorhergesagt, nach einem Minus von 1,7 Prozent im Februar. "Der Aufschwung bleibt intakt", so das Bundeswirtschaftsministerium. Die Industrie hatte zuletzt drei Monate in Folge weniger Aufträge erhalten - die längste Negativserie seit Sommer 2015.