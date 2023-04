Exporte überraschend stark: „Lieferketten funktionieren besser“

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist derzeit so gut wie seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine vor über einem Jahr nicht mehr, was für einen anhaltenden Aufwärtstrend spricht. Das Barometer für deren Exporterwartungen stieg im März um 0,5 auf plus 4,0 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner monatlichen Unternehmensumfrage ermittelte. „Der Exportnachfrage fehlt noch etwas der Schwung“, schränkte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, aber ein. Im Februar 2022 habe der Wert mit 15,6 Punkten fast viermal so hoch gelegen. „Die Bäume werden aber kaum in den Himmel wachsen“, warnte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. „Wegen der wachsenden Spannungen zwischen den Großmächten könnte das globale Umfeld bald ruppiger werden“, fügte er mit Blick auf das angespannt Verhältnis zwischen den USA und China hinzu.



