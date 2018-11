Exportgeschäft im Minus Industrie in Euro-Zone schwächelt

Die Daten für die Industrie signalisieren laut Williamson, „dass sich der Abwärtstrend im Laufes des vierten Quartals 2018 weiter beschleunigen und der Sektor sogar schrumpfen könnte - wenn sich die Zahlen nicht bald bessern“. In Italien war dies bereits im Oktober der Fall - und damit erstmals seit knapp vier Jahren. Das Barometer fiel hier mit 49,2 Punkten sogar unter die Wachstumsschwelle von 50 Zählern. In Deutschland rutschte der Einkaufsmanagerindex um 1,5 auf 52,2 Punkte. Die Betriebe verbuchten erstmals seit Ende 2014 einen Rückgang des Neuaufträge. Dadurch verlangsamte sich das Wachstum der Industrie so stark wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr.