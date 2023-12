Exportindustrie Schwaches EU-Geschäft: Deutsche Exporte im Oktober erneut gesunken

„Die Exportwirtschaft kann aber immer noch keine Dynamik entwickeln“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Eine größere Teilhabe an dem wirtschaftlichen Aufschwung in vielen Ländern steht noch aus.“ Der exportabhängigen Industrie macht die maue Weltkonjunktur zu schaffen. Viele Zentralbanken haben ihre Leitzinsen wegen der hohen Inflation kräftig angehoben, was Kredite für Investitionen in deutsche Exportschlager wie Maschinen, Anlagen oder Fahrzeuge deutlich verteuert und damit die Nachfrage dämpft.



