EZB: Das „Yen-Desaster“ droht

Am Mittwoch hat daher der EZB-Rat eine „Notfallsitzung“ einberufen. Man will etwas dagegen tun, dass die Zinsen der Euro-Südländer immer weiter in Richtung Norden steigen. Es gilt vor allem, eine – so der „EZB-Sprech“ – „Fragmentierung“ der Kapitalmärkte zu verhindern. Dazu sollen zunächst die fällig werdenden Anleihebeträge aus dem Kaufprogramm („PEPP“) verwendet werden, um mit ihnen Anleihen aus Problemstaaten zu kaufen. Erinnerungen werden wach: Im Juli 2012 sprach der damalige EZB-Präsident Mario Draghi die bekannten Worte „Whatever it takes to preserve the euro“ (meine Übersetzung: „Ohne Rücksicht auf Verluste wird der Euro erhalten“). Jetzt ist es also wieder so weit. Doch jetzt wird es wirklich prekär: Die EZB wird vermutlich in so etwas wie eine „vollständige Zinskontrollpolitik“ abgleiten.