EZB Die offene Geldschleuse lässt die Kaufkraft abfließen

Darüber hinaus kündigte EZB-Chefin Christine Lagarde zusätzliche langfristige Geldleihgeschäften zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie an. Diese werden in sieben Serien angeboten, starten im Mai und enden zwischen Juli und September 2021. Das Volumen der Geschäfte ist unbegrenzt, der Zins liegt bei minus 0,25 Prozent. Auch hier schenkt die EZB den Banken Geld. Anders als die bisherigen langfristigen Leihgeschäfte sind die neuen Leihgeschäfte nicht an die Kreditvergabe an Unternehmen geknüpft.



Das dürfte vor allem die Regierung in Rom freuen. Italienische Banken können sich über die neuen Leihgeschäfte das mit finanzieller Morgengabe ausgestattete Zentralbankgeld bei der EZB besorgen und damit italienische Staatsanleihen kaufen. Diese bieten bei zehnjähriger Laufzeit immerhin eine Rendite von knapp 1,8 Prozent. Die Banken fahren dadurch ordentliche Gewinne ein, mit denen sie ihr Eigenkapital aufstocken können. Und die Regierung in Rom findet in den Banken weiterhin willige Abnehmer ihrer Papiere. So funktioniert die monetäre Staatsfinanzierung über den Umweg der Geschäftsbanken.