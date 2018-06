EZB-Etappensieg: Euro-Inflationsrate im Juni bei 2,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine jährliche Steigerungsrate des Preisniveaus von mittelfristig unter, aber nahe zwei Prozent an. Sie betrachtet diese Zielmarke als ideal für die Wirtschaft. Ein Wert von 2,0 Prozent wurde zuletzt im Februar 2017 erreicht. Obwohl sie nun punktuell nahe am Ziel ist, dürfte sich "die Freude in der Notenbank in Grenzen halten", äußerte Ökonom Christoph Weil von der Commerzbank. Er verwies darauf, dass der von der EZB erwartete nachhaltige Anstieg der Teuerungsrate weiter auf sich warten lässt, rechnet man die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel heraus.