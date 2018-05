EZB-Geldpolitik zu trotz : Inflation in Euro-Zone fällt

Trotz der lockeren Geldpolitik in der Euro-Zone ist die Inflationsrate im April gefallen. Die Verbraucherpreise legten nur um 1,2 Prozent zu und somit einen Tick langsamer als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) als ideal für die Konjunktur angestrebte Wert von knapp zwei Prozent rückt damit in immer weitere Ferne. Die Brüsseler EU-Kommission geht in ihren jüngsten Prognosen davon aus, dass die Inflationsrate im laufenden und auch im nächsten Jahre mit 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent klar unter dem Ziel der EZB bleiben wird.