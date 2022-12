EZB: Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum wächst nicht mehr ganz so stark

Das zuletzt kräftige Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat sich vor dem Hintergrund steigender Zinsen und Rezessionssorgen abgeschwächt. Im November reichten die Finanzinstitute im Währungsgebiet 8,4 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Oktober war das Wachstum mit 8,9 Prozent noch stärker gewesen.