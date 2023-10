Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer jüngsten Sitzung im September hart um die zehnte Zinsanhebung in Serie gerungen. Dies war eine schwierige Entscheidung, so geht es aus dem Protokoll des Treffens hervor, das die Euro-Notenbank am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte. „In Anbetracht der großen Unsicherheit betonten Teilnehmer, dass die Entscheidung zwischen einer Zinserhöhung und einer Zinspause eine knappe Angelegenheit sei und dass auch taktische Überlegungen eine Rolle spielten“, heißt es in der Mitschrift.