EZB-Ratsmitglied: Knot: Zinsen inzwischen auf „guter Reiseflughöhe“

Die EZB wird aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot die Zinsen voraussichtlich in den kommenden Monaten auf ihrem aktuellen Niveau belassen. „Ich persönlich sehe das derzeitige Niveau unserer Leitzinsen als eine gute 'Reiseflughöhe' an, auf der sie für einige Zeit bleiben können“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in einer Rede in Amsterdam.