EZB Tut endlich etwas gegen die Inflation!

Aktuell liegen die Euro-Zinsen abzüglich der Inflationsrate bei minus fünf Prozent und damit fast so tief wie in der Türkei, wo ein die basalen ökonomischen Zusammenhänge leugnender Staatspräsident einen geldpolitischen Amoklauf veranstaltet, indem er die Zentralbank zwingt, trotz zweistelliger Inflationsraten die Leitzinsen weiter zu senken. So weit sind wir in der Eurozone zum Glück noch nicht. Doch wenn die EZB nicht als Inflationsleugner in die Geschichte der Geldpolitik eingehen will, muss sie handeln und die Zügel straffen, und zwar subito!



