EZB-Umfrage: Inflationserwartungen der Verbraucher im Euro-Raum leicht gesunken

Verbraucher in der Euro-Zone erwarten einer EZB-Umfrage zufolge eine etwas geringere Inflation als bei der vorherigen Erhebung. Nach dem Wert in der Mitte (Median) der Ergebnisse gingen sie im Januar davon aus, dass die Teuerungsrate binnen drei Jahren noch bei 2,5 Prozent liegen wird, wie die Euro-Notenbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte.