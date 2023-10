EZB-Umfrage: Ökonomen senken ihre Wachstumsprognosen leicht

In ihrem sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB vier Mal im Jahr Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen für den Euroraum. Im September war die Inflation auf 4,3 Prozent gesunken von 5,2 Prozent im August. Die EZB hat im Kampf gegen die Teuerung seit Sommer 2022 die Zinsen zehn Mal in Folge erhöht.