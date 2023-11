EZB-Umfrage: Unternehmen sehen Abhängigkeit von China mit Sorge

„Die meisten Unternehmen gaben an, dass es für sie sehr schwierig wäre, kritische Vorleistungen zu ersetzen, die aus Ländern stammen, die als ein erhöhtes Risiko gelten“, erklärte die EZB. Fast zwei Drittel teilten mit, dass es ihnen 'sehr schwer' fallen würde, solche Vorleistungsgüter zu ersetzen, sollten diese plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Fast ein Drittel äußerte die Einschätzung, dass dies für sie 'schwer' wäre. Zwei Drittel gaben an, sie bezögen solche kritischen Vorleistungen hauptsächlich direkt von einem Unternehmen in dem betreffenden Land. Etwa ein Sechstel bezog der Umfrage zufolge solche Produkte überwiegend von eigenen Fabriken in dem Land. Der Rest erhielt sie hauptsächlich über Händler.