EZB Wie der digitale Euro zum Erfolg werden kann

Das größte Potenzial bietet der digitale Euro perspektivisch allerdings aber bei neuen Geschäftsmodellen, etwa im Bereich Internet der Dinge, wenn einzelne Produktionsschritte und zugelieferte Waren in unseren Fabriken der Zukunft automatisiert abgerechnet werden.



Hier zeigt sich die Bedeutung eines digitalen Euro. Mit ihm kann nun die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet werden – nicht nur der Bezahlvorgang. Der digitale Euro muss so attraktiv gestaltet sein, dass er nicht aus Mangel an Nachfrage floppt, wie es die Deutsche Bank bereits in einer Analyse befürchtet.