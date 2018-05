EZB-Wirtschaftsbericht: Aufschwung in der Euro-Zone intakt

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Aufschwung in der Euro-Zone trotz der jüngsten Reihe schwacher Konjunkturdaten nicht für gefährdet. Es gebe nach wie vor eine robuste und breit angelegte wirtschaftliche Expansion, teilte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht mit. Die Währungshüter seien zudem weiter davon überzeugt, dass die Inflation sich mittelfristig dem EZB-Ziel von knapp unter zwei Prozent annähern werde. Diese Rate erachtet die Notenbank als ideal für die Wirtschaft. Im April lag die Teuerung nur bei 1,2 Prozent.