Fachkräftemangel: Ifo: Firmen brauchen oft Monate für Besetzung von Fachkräftestellen

Deutsche Unternehmen suchen einer Umfrage zufolge oft monatelang nach Fachkräften. Durchschnittlich drei bis vier Monate benötigten 37,5 Prozent der Personalleiter von der Ausschreibung bis zur Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts in Zusammenarbeit mit der Jobplattform Indeed und Bewertungsseite Glassdoor hervorgeht.