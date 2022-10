Fachkräftemangel: Was den Arbeitskräfte-Schwund im Gastgewerbe befeuert

Punkte, an denen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen durchaus ansetzen könnten. Einige Restaurants lockten in diesem Jahr bereits mit Willkommensprämien: Feinkost Käfer zahlte neuen Köchen in seinen Bundestagsrestaurants nach der Probezeit 400 Euro extra, das Hamburger Empire Riverside Hotel warb sogar mit 1000 Euro.



Auch das Grundgehalt stieg vielerorts: Bis zu 27 Prozent in Brandenburg, 15 Prozent in Hessen, 36 Prozent mehr gibt es seit April etwa im ersten Berufsjahr in Rheinland-Pfalz, dann 2535 Euro brutto, teilte die NGG mit.