Fachkräftemangel Zahl der offenen Stellen klettert auf Rekordhöhe

09. März 2023

Die Zahl der offenen Stellen ist so hoch wie nie. Bild: Bild: dpa

Das Forschungsinstitut der Arbeitsagentur zählt so viele offene Stellen wie nie zuvor. Das feuert den Konkurrenzdruck unter Unternehmen an. Doch für sie dürfte es auch in den kommenden Jahren nicht einfacher werden.