Fatales Wunschdenken Acht Gründe, warum die Inflation bleiben wird

Die Klimafrage wird fraglos auch in den nächsten Jahren die Politik maßgeblich beschäftigen. Zentrales Instrument ist der CO 2 -Preis. Er wird in jedem Fall steigen, ganz gleich ob mit marktbasiertem Emissionshandel oder in Form eines politisch festgelegten Preises. Damit werden fossile Brennstoffe dauerhaft teurer; ein globaler Rohstoff-Superzyklus droht. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass immer weniger private Investitionen in herkömmliche Energieträger erfolgen, so dass sich hier Knappheitspreise herausbilden werden. Als wesentlicher Inputfaktor in vielen Produktionsprozessen werden damit auch die Preise auf den nachgelagerten Stufen steigen.