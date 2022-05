Fed-Entscheidung: Stürzen die Zinserhöhungen der Fed die USA in die Rezession?

Konkret soll der Bestand an Staatsanleihen in der Fed-Bilanz von Juni bis August um 30 Milliarden Dollar pro Monat sinken. Ihren Bestand an hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) will die Notenbank in dieser Zeit um 17,5 Milliarden Dollar je Monat abbauen. In der Folgezeit soll sich der Bilanzabbau bei Staatsanleihen auf 60 Milliarden, bei MBS auf 35 Milliarden Dollar pro Monat beschleunigen. Die Bilanz der Notenbank wird dann also um insgesamt 95 Milliarden Dollar pro Monat schrumpfen.