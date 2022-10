Fed: US-Währungshüter dämpft Spekulationen über Zinssenkung im nächsten Jahr

„Ich würde sagen, nicht so schnell“, sagte Bostic zu diesem Szenario. Das Aufkommen wirtschaftlicher Schwäche dürfe die Fed nicht von ihrem Ziel abbringen, die Teuerungsrate zu drücken. „Wir müssen wachsam bleiben, denn der Kampf gegen die Inflation ist wahrscheinlich noch in den Anfängen“, fügte er am Mittwoch hinzu.