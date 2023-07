Federal Reserve: US-Notenbanker Bullard tritt ab und wechselt an die Uni

Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank in St. Louis, James Bullard, hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. „Es war ein Privileg und eine Ehre, in den vergangenen 33 Jahren der Fed in St. Louis anzugehören“, erklärte der dienstälteste der gegenwärtigen Entscheidungsträger der Federal Reserve am Donnerstag.