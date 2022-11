Federal Reserve: US-Notenbanker erwägt Abkehr von XXL-Zinsschritt im Dezember

In den USA mehren sich die Stimmen, die Zinsen bei der Dezember-Sitzung der Notenbank Fed nicht mehr so stark wie in den Monaten davor anzuheben. Der Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Samstag, er sei bereit, im Dezember von einer Erhebung von 0,75 Prozentpunkten abzurücken. Um diesen Satz hatte die US-Notenbank den Zins auf den vergangenen vier Sitzungen angehoben, um die hohe Inflation zu bremsen.