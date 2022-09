Finanzaufsicht: ESRB gibt erste „allgemeine Warnung“ seit Gründung heraus

Der ESRB ruft deshalb Aufseher und Marktteilnehmer auf, sich auf das Eintreten von Restrisiko-Szenarien einzustellen. Banken insbesondere sollten diese in ihrer Kapitalplanung berücksichtigen, so der ESRB. Zurückhaltung bei Dividendenausschüttungen - die während der Pandemie zeitweise verordnet wurde - wird in der Warnung allerdings nicht explizit gefordert.