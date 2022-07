Finanzaufsicht: EZB-Klimastresstest fällt für Banken milder aus als erwartet

Selbst die härtesten hypothetischen Szenarien des Klima-Stresstests hätten nicht zu Verlusten geführt, die eine nennenswerte Lücke in ihre Kapitalpolster gerissen hätten, sagten Vertreter von sechs großen Banken im Euroraum, die an dem Test teilnahmen. Die EZB will die Ergebnisse des Tests am 8. Juli veröffentlichen.