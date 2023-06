Finanzbranche: EZB macht Druck - Banken der Euro-Zone sollen Russland verlassen

Die EZB-Bankenaufsicht macht Druck auf die Geldhäuser im Euro-Raum, sich aus Russland zurückzuziehen. Es sei wichtig, dass Geldhäuser sich weiterhin sehr darauf konzentrierten, ihr Engagement in Russland zu verringern und idealerweise sich so schnell wie sie können aus dem russischen Markt zurückzuziehen, sagte der oberste EZB-Bankenaufseher Andrea Enria am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Paris.