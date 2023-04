Finanzmärkte Nach Bankenbeben: Lindner-Vertrauter hält deutsche Institute für sicher

Trotzdem sind hierzulande auch die Deutsche Bank oder die Commerzbank an der Börse stark unter Druck geraten und die Delle ist auch nach Wochen noch nicht ausgebeult. Sind unsere Banken also wirklich sicher?

Die Aktienkurse aller größeren Banken sind im Zuge der allgemeinen Vertrauenskrise rund um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse in Mitleidenschaft gezogen worden. In beiden Fällen mussten die Eigenkapitalgeber ja auch auf eine Menge Geld verzichten, was bei den Investoren zu größerer Vorsicht mit Blick auf Banktitel geführt hat. Inzwischen erleben wir eine langsame Normalisierung. Aber der Markt ist volatil und dürfte es auch noch eine Zeit lang bleiben.